В Казани на улице Назиба Жиганова построят школу за 295,4 млн рублей

ГИСУ РТ ищет исполнителя, который займется строительством школы в Казани на ул. Назиба Жиганова. Информация размещена в единой информационной системе в сфере закупок.

Максимальная цена контракта — 295 млн 492 тысячи 840 рублей 50 копеек. Школа должна быть построена к 31 декабря 2019 года. Образовательное учреждение рассчитано на 1 224 места. Источник финансирования — бюджет Татарстана.

Напомним, ранее сообщалось, что в Казани появятся две школы по улице Рауиса Гареева и в микрорайоне М-71, в каждой из которых будет 1 224 места. Их сдадут в 2019 и 2020 годах соответственно. Школы возводятся по федеральному проекту «Современная школа» нацпроекта «Образование».

