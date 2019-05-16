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В Казани на улице Назиба Жиганова построят школу за 295,4 млн рублей

12:10, 16.05.2019 1
В Казани на улице Назиба Жиганова построят школу за 295,4 млн рублей
Фото: vuzyinfo.ru

ГИСУ РТ ищет исполнителя, который займется строительством школы в Казани на ул. Назиба Жиганова. Информация размещена в единой информационной системе в сфере закупок.

Максимальная цена контракта — 295 млн 492 тысячи 840 рублей 50 копеек. Школа должна быть построена к 31 декабря 2019 года. Образовательное учреждение рассчитано на 1 224 места. Источник финансирования — бюджет Татарстана.

Напомним, ранее сообщалось, что в Казани появятся две школы по улице Рауиса Гареева и в микрорайоне М-71, в каждой из которых будет 1 224 места. Их сдадут в 2019 и 2020 годах соответственно. Школы возводятся по федеральному проекту «Современная школа» нацпроекта «Образование».

ЭкономикаБюджетОбществоИнфраструктураОбразование Татарстан
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 14:09
    Площадь пищите проекта в Тех. задании. Сумма и количество мест) Стабильность ГИСУ
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