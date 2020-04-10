Число умерших от COVID-19 в мире превысило 100 тысяч человек

С начала эпидемии коронавируса в мире от этого заболевания скончались 100 450 человек, приводит данные портал Worldometers, собирающий статистику по COVID-19.

Больше всего смертей от коронавируса нового типа зафиксировано в Италии (18,8 тыс. человек), далее — в США ( 17,99 тыс. человек) и Испании (15,97 тыс. человек).

Всего в мире зарегистрировано 1,6 млн случаев заражения. Вылечились более 350 тысяч человек.

Напомним, за последние сутки количество заразившихся коронавирусом в РФ выросло на 1 786 человек, до 11 917. Новые случаи зарегистрированы в 57 регионах РФ.