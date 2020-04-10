В России зарегистрировано 1 786 новых случаев коронавируса

За последние сутки количество заразившихся коронавирусом в РФ выросло на 1 786 человек. Новые случаи зарегистрированы в 57 регионах РФ.

Всего в ПФО выявлено 154 новых случая COVID-19. Максимальное число зараженных обнаружилось в Ульяновской области (34), Нижегородской области (32) и Марий Эл (22).

Также в список попали Башкирия (18), Чувашия (15) и Пензенская область (15). По четыре зараженных в Пермском крае и Саратовской области, три новых случая зарегистрированы в Оренбургской области, по два — в Мордовии, Удмуртии и Самарской области. Один отмечен в Кировской области.

В Татарстане за прошедшие сутки не подтверждено новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 11 917 случаев коронавируса в 82 регионах. За весь период зафиксировано 94 летальных исхода, выздоровели 795 человек.