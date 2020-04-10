Российские медики доказали эффективность препарата против коронавируса

Российские медики доказали противовирусную активность препарата «Мефлохин» в отношении возбудителя COVID-19.

«Мефлохин» полностью блокировал развитие цитопатического действия вируса SARS-CoV-2 в культуре клеток в концентрации два микрограмма на литр, сообщает пресс-служба Федерального медико-биологического агентства.

Ученые отмечают, что такая концентрация в плазме крови достигается при приеме препарата в дозах, допустимых к применению человека.

В список лекарств, рекомендованных Минздравом РФ для профилактики и лечения коронавирусной инфекции, уже вошли «Хлорохин», «Гидроксихлорохин», «Лопинавир» плюс «Ритонавир», «Азитромицин» (в комбинации с «Гидроксихлорохином») и препараты интерферонов.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор будет готовить три варианта вакцины от коронавируса.

