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В России к выпуску готовят три варианта вакцины от COVID-19

17:54, 10.04.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В России к выпуску готовят три варианта вакцины от COVID-19
Фото: realnoevremya.ru

Роспотребнадзор будет готовить три варианта вакцины от коронавируса, об этом сообщила глава ведомства Анна Попова.

«Сегодня мы говорим о том, что будем готовить к выпуску три вероятностных вакцины, и очень ждем, когда это наступит», — сказала она в эфире телеканала «Россия 24» (цитата по «РИА Новости»).

Ранее Попова заявила, что сроков окончания пандемии коронавируса в настоящее время нет.

ОбществоМедицина
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