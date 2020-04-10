В России к выпуску готовят три варианта вакцины от COVID-19

Роспотребнадзор будет готовить три варианта вакцины от коронавируса, об этом сообщила глава ведомства Анна Попова.

«Сегодня мы говорим о том, что будем готовить к выпуску три вероятностных вакцины, и очень ждем, когда это наступит», — сказала она в эфире телеканала «Россия 24» (цитата по «РИА Новости»).

Ранее Попова заявила, что сроков окончания пандемии коронавируса в настоящее время нет.

