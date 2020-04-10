В Татарстане на четверть вырос объем платежей с помощью карт

В 2019 году татарстанцы оплатили товары и услуги с использованием банковских карт на 454 млрд рублей. Это на 26% больше, чем в 2018 году.

Что касается операций, то их было совершено 562 млн, что на 43% больше, сообщили «Реальному времени» в пресс-служба Нацбанка РТ.

Доля безналичных платежей в общем объеме операций с картами составила 88%, еще 12% пришлось на снятие наличных денег в банкоматах.

В среднем по банковским картам в 2019 году совершалось около 1,5 млн транзакций по оплате товаров и услуг, это на 43% больше. Средняя сумма платежа составила 807 рублей, операции по снятию наличных — 9 296 рублей.

Ранее исследование показало, что 70% жителей Татарстана пользуются картами с кешбэком.