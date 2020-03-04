Исследование: 70% жителей Татарстана пользуются картами с кешбэком

Более половины жителей Татарстана (70%) пользуются картами с кешбэком. Такие данные приводятся в исследовании «Райффайзенбанка» (есть в распоряжении «Реального времени»).

Так, по данным Центробанка России, за 2019 год в республике количество операций по банковским картам выросло на 40%. А за 9 месяцев прошлого года татарстанцы с помощью банковских карт оплатили товары и услуги на общую сумму более 403 млрд рублей. Это на 32% больше, чем за аналогичный период в 2018 году.

Отмечается, что 70% казанцев для оплаты своих расходов используют карты с кешбэком. Согласно данным исследования, интерес к подобным картам растет вместе с доходом клиента.

Среди респондентов с доходом свыше 90 тыс. рублей кешбэк получают 90% респондентов, а при доходе до 30 тыс. рублей в месяц данной опцией пользуются только 58% опрашиваемых. Стоит отметить, что каждый третий пользуется несколькими картами с разными условиями для извлечения максимальной выгоды.

30% опрошенных жителей Казани не пользуются программами лояльности, предоставляемыми банками. 34% из них отметили, что основной причиной отказа являются непрозрачные условия и наличие мелкого шрифта. А 30% казанцев и вовсе не знают о существовании кешбэка.

«Проведенное исследование показало, что клиенты ждут простых и удобных финансовых решений. В особенности это касается продуктов повседневного использования, таких как пластиковая карта с кешбэком. Различные ограничения по сумме трат, категориям, минимальным условиям расходов за месяц и т.п. создают барьеры для клиентов, поэтому банк предложил новый подход — мы запустили дебетовую карту с безлимитным кешбэком в рублях в сумме 1,5% от каждой покупки без скрытых условий и ограничений», — отметил директор сети операционных офисов «Райффайзенбанка» по РТ Станислав Фоминых.

Как пояснили в «Райффайзенбанке», новая карта подразумевает получение кешбэка за все покупки без ограничения максимальной суммы расходов или лимита по обороту в месяц. В программе лояльности учитываются все расходы, кроме операций, на которые банки исторически не начисляют кешбэк. В эту категорию попадают квазикеш-операции (снятие наличных, переводы на другие карты и электронные кошельки), оплата услуг (интернет, мобильная связь, ЖКХ, страхование, штрафы и пр.), гемблинг и лотерейные билеты, а также транзакции, направленные на осуществление предпринимательской деятельности или расценивающиеся как мошеннические.

Новый продукт, по мнению специалистов банка, окажет влияние на рынок карт с кешбэком, что позволит сделать финансовые услуги более прозрачными и понятными для клиентов.