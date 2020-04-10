Ассоциация юристов России открыла в Татарстане горячую линию для предпринимателей

Татарстанское региональное отделение Ассоциации юристов России открывает «горячую линию» по вопросам юридической поддержки представителей малого и среднего бизнеса во время сложной эпидемиологической и экономической ситуации, связанной с распространением нового коронавируса.

Юридическая консультация оказывается бесплатно. На вопросы предпринимателей ответят члены Ассоциации юристов России. Горячая линия работает по телефону 8-960-040-40-70 с 9.00 до 18.00 часов в будние дни.



Напомним, в марте в Татарстане запустили горячую линию для предпринимателей, куда они могут обратиться по факту проверки на период запрета на их проведение.

