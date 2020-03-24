Для предпринимателей Татарстана запустили горячую линию в случае проведения проверок во время моратория

В Татарстане запустили горячую линию для предпринимателей, куда они могут обратиться по факту проверки, на период запрета на их проведение.

Линию запустил интернет-ресурс «Проверенный бизнес», созданный по инициативе Минэкономики РТ совместно с прокуратурой республики.

Напомним, в России на три месяца ввели мораторий на налоговые, таможенные и другие проверки бизнеса.



Так, если предприниматель столкнулся с визитом проверяющего или оказались в связанной с надзорными органами ситуацией во время действия запрета на проверки, он может сообщить об этом на горячую линию интернет-ресурса «Проверенный бизнес» по телефону 88002223722 или через специальную форму на сайте, передает пресс-служба Минэкономики РТ.

Напомним, для поддержки предпринимателей в РТ запустили горячую линию. Она предоставляет механизмы решения проблем бизнеса, пострадавшего из-за распространения коронавируса и снижения цен на нефть.

