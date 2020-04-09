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Выпускников школ не будут призывать в армию этой весной

14:09, 09.04.2020
Выпускников школ не будут призывать в армию этой весной
Фото: realnoevremya.ru

Выпускников школ не будут призывать в армию этой весной. Они получат возможность сдать ЕГЭ и поступить в вузы.

Всего этой весной должны вызвать в военкоматы 650 тыс. человек, из них 15 тыс. школьников, пишет «РИА Новости» со ссылкой на начальника Генерального штаба Вооруженных сил Валерия Герасимова.

Что касается студентов, заканчивающих колледжи и университеты, то они отправятся в армию после сдачи выпускных экзаменов.

Напомним, что президент России Владимир Путин подписал указ о начале весеннего призыва с 1 апреля. Сроки призыва — с начала апреля до 15 июня 2020 года. Российские призывники отправятся к местам службы не раньше 20 мая из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции. В армию весной отправятся 3,1 тыс. татарстанцев.

ОбществоОбразование
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