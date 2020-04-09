Евсеев объяснил ситуацию с сокращением зарплат в «Уфе»

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев объяснил ситуацию с сокращением зарплат футболистам и персоналу в уфимском клубе.

«Это клубная кухня, поэтому в клубе будем и разбираться. Мое мнение — это вопрос футболистов и руководства. Они решают, и там все остается.

Если человек получает 100 рублей, и он идет на уступки, то он будет получать 50 рублей. А если футболист получает 10 рублей, отдает тоже 50%, то он будет получать 5 рублей. Вот и все мое отношение», — сказал Евсеев.

Ранее в СМИ появилась информация, что только два футболиста «Уфы» согласились на понижение зарплаты во время вынужденной паузы в РПЛ. Чуть позже генеральный директор уфимского клуба назвал это фейком, но при этом он отказался отвечать на вопрос о процентах, на которые согласились понизить зарплату игроки.

На прошлой неделе РФС объявил о приостановке футбольных соревнований сроком до 31 мая из-за угрозы распространения коронавируса. В связи с этим некоторые клубы пошли на сокращение зарплат футболистов до 50% от сумм, прописанных в контрактах.