Только два футболиста «Уфы» согласились на сокращение зарплаты

Футболисты «Уфы» отказались пойти на сокращение зарплаты во время паузы в чемпионате России из-за пандемии коронавируса.

По сообщению Sport24, только капитан команды Александр Беленов и арендованный у «Зенита» защитник Данил Круговой согласились на понижение оплаты труда. Договоренности с другими игроками пока не достигнуты.

Источник сообщает о предложении клуба футболистам снизить суммы контрактов на 2/3, а не на 50%, как об этом объявляли в СМИ.

Отметим, что ранее генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов заявил, что все футболисты и персонал команды согласились на сокращение зарплаты.

На прошлой неделе РФС объявил о приостановке футбольных соревнований сроком до 31 мая из-за угрозы распространения коронавируса.

В связи с этим некоторые клубы пошли на сокращение зарплат футболистов до 50% от сумм, прописанных по контракту. «Рубин» в целях поддержки предложил властям Татарстана воспользоваться зданием академии клуба для переоборудования его в госпиталь на время пандемии коронавируса.

При этом ранее стало известно, что РФС продолжит выплачивать тренерскому штабу сборной России прежнюю зарплату.