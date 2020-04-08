Газизов опроверг информацию об отказе футболистов «Уфы» сокращать зарплаты

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал информацию об отказе футболистов сокращать зарплаты на время паузы в РПЛ из-за пандемии коронавируса.

Руководитель уфимского клуба назвал это фейком, но при этом он отказался отвечать на вопрос о процентах, на которые согласились понизиться игроки.

«Это все фейки! Не знаю, откуда они появляются. Мы давно со всеми договорились. Повторяю, со всеми. Не только с игроками, но и с работниками клуба. Сложностей ни с кем не возникло. У нас все нормально. Договорились, причем давно.

На какой процент понизится зарплата? Нет смысла об этом говорить в прессе», — сказал Газизов.

Ранее в СМИ появилась информация, что только два футболиста согласились на понижение зарплаты во время вынужденной паузы в РПЛ.

На прошлой неделе РФС объявил о приостановке футбольных соревнований сроком до 31 мая из-за угрозы распространения коронавируса. В связи с этим некоторые клубы пошли на сокращение зарплат футболистов до 50% от сумм, прописанных по контракту.