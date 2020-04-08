Экс-тренер «Ак Барса» Плющев раскритиковал «Салават Юлаев» за желание сменить Цулыгина

Бывший тренер «Ак Барса» и сборной России по хоккею Владимир Плющев прокомментировал информацию о возможной смене главного тренера в «Салавате Юлаеве».

Российский специалист не видит необходимости в отставке Николая Цулыгина, который, по его словам, смог выполнить поставленную задачу в плей-офф.

«Итоги работы Цулыгина в этом сезоне? Я не знаю, какие цели стояли перед ним на сезон и на плей-офф в частности. «Салават» не очень стабильно выступал в течение регулярного чемпионата, но с ним он выполнил свою задачу, выйдя в плей-офф. Помимо этого, команда смогла выполнить и другие задачи. Поэтому я не знаю, чем руководствуются клубы, когда появляется информация об отставке главного тренера», — сказал Плющев.

Напомним, накануне появилась информация, что Цулыгин может потерять пост главного тренера «Салавата Юлаева». Среди кандидатов называется фигура тренера молодежной сборной России Игоря Ларионова, который заинтересован начать самостоятельную тренерскую карьеру.

Контракт главного тренера Николая Цулыгина с «Салаватом Юлаевым» рассчитан до 30 апреля 2020 года. Сам специалист ранее заявил, что хотел бы остаться у руля уфимской команды на следующий хоккейный год.

По ходу регулярного чемпионата КХЛ сообщалось о возможной смене руководства и тренерского штаба «Салавата», если клуб не завоюет медали по итогам плей-офф КХЛ.

В нынешнем сезоне в регулярном первенстве «Салават Юлаев» занял шестое место в Восточной конференции. В первом раунде плей-офф уфимцы в шести матчах обыграли омский «Авангард» (4:2). В полуфинале Востока «Салават Юлаев» должен был встретиться с казанским «Ак Барсом».