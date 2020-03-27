Цулыгин рассказал о своем будущем в «Салавате Юлаеве»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Николай Цулыгин рассказал о своем будущем в уфимском клубе. Его нынешний контракт заканчивается 30 апреля, информация о продлении пока не поступала.

«Мою работу буду оценивать не я, а наши руководители. Сложно что-то сказать. Мы остановились, когда прошли первый круг. Я думаю, второй раунд дал бы какие-то полноценные ответы. Оценивать свою работу я не могу. Мой контракт действует до 30 апреля. Это мой родной город, я здесь вырос и родился. Поэтому было бы здорово работать здесь», — заявил Цулыгин.

Также он рассказал о трудностях, с которыми столкнулся по ходу регулярного сезона. По словам Цулыгина, выправить ситуацию получилось лишь после перестановки внутри командных звеньев.

«В начале регулярного чемпионата испытывали трудности. Это было связано с игрой в большинстве. После этого решили перестроиться и сделать одну хорошую пятерку. Это сработало, потому что в следующие игры стали много забивать и выигрывать за счет этого», — считает Цулыгин.

Напомним, ранее КХЛ объявила о досрочном завершении розыгрыша плей-офф Кубка Гагарина из-за коронавируса.

В нынешнем сезоне в регулярном первенстве «Салават Юлаев» занял шестое место в Восточной конференции. В первом раунде плей-офф уфимцы в шести матчах обыграли омский «Авангард» (4:2). В полуфинале Востока «Салават Юлаев» должен был встретиться с казанским «Ак Барсом».