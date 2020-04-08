Ак Барс Банк продлевает вклады без визита в банк

Ак Барс Банк заботится о комфорте своих клиентов, в течение многих лет обеспечивая пролонгацию вкладов на условиях на дату продления. Все вклады действующей линейки Ак Барс Банка автоматически пролонгируются в соответствии с условиями на текущий момент.



Клиентам не нужно идти в офис или заходить в интернет или мобильный банк, чтобы продлить свой вклад. Система сделает это автоматически.



Таким образом, клиент может быть спокоен за свои сбережения, если по каким-то причинам в день окончания действия вклада его средства продолжают оставаться на счете.



В случае если клиент желает изменить срок или выбрать иной вид вклада, это возможно сделать, не выходя из дома через приложение Ак Барс Онлайн (18+).



Клиентам Ак Барс Банка доступны и другие дистанционные сервисы, которые решают финансовые задачи без необходимости визита в банк.



В мобильном и интернет-банке (18+) клиенты могут воспользоваться системой быстрых платежей и мгновенно по номеру телефона перевести деньги в другие банки.



В приложении можно оплатить услуги ЖКХ, связи, административные штрафы и др. Также у клиентов банка есть возможность подать заявку на кредит и

обменять валюту по курсу, максимально приближенному к биржевому.



При этом до конца апреля банк отменил комиссии за перевод средств на карты любого банка России.

ПАО «Ак Барс Банк»



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