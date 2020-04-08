Ак Барс Банк продлевает вклады без визита в банк
Ак Барс Банк заботится о комфорте своих клиентов, в течение многих лет обеспечивая пролонгацию вкладов на условиях на дату продления. Все вклады действующей линейки Ак Барс Банка автоматически пролонгируются в соответствии с условиями на текущий момент.
Клиентам не нужно идти в офис или заходить в интернет или мобильный банк, чтобы продлить свой вклад. Система сделает это автоматически.
Таким образом, клиент может быть спокоен за свои сбережения, если по каким-то причинам в день окончания действия вклада его средства продолжают оставаться на счете.
В случае если клиент желает изменить срок или выбрать иной вид вклада, это возможно сделать, не выходя из дома через приложение Ак Барс Онлайн (18+).
Клиентам Ак Барс Банка доступны и другие дистанционные сервисы, которые решают финансовые задачи без необходимости визита в банк.
В мобильном и интернет-банке (18+) клиенты могут воспользоваться системой быстрых платежей и мгновенно по номеру телефона перевести деньги в другие банки.
В приложении можно оплатить услуги ЖКХ, связи, административные штрафы и др. Также у клиентов банка есть возможность подать заявку на кредит и
обменять валюту по курсу, максимально приближенному к биржевому.
При этом до конца апреля банк отменил комиссии за перевод средств на карты любого банка России.
ПАО «Ак Барс Банк»
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