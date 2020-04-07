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Ученый рассказал, что коронавирус может передаваться бессимптомными носителями

18:31, 07.04.2020
Ученый рассказал, что коронавирус может передаваться бессимптомными носителями
Фото: pixabay.com

Директор противочумного института «Микроб» Владимир Кутырев на совещании с президентом России Владимиром Путиным заявил, что бессимптомные носители коронавируса могут передавать его без клинических проявлений.

По его словам, эта особенность, «которая накладывает на всю ситуацию свой отпечаток», пишет «РИА Новости».

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, что коронавирус может передаваться через наличные деньги.

Также известно, что коронавирус передается в 96% случаев капельным путем, в 4% — воздушным и способен сохраняться на поверхности 72 часа.

ОбществоМедицина
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