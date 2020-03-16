В Роспотребнадзоре рассказали, что коронавирус может передаваться через наличные деньги
Наличные деньги могут быть способом передачи коронавируса. В связи с этим Всемирная организация здравоохранения рекомендует мыть руки и не трогать лицо при их использовании.
Как сообщает Роспотребнадзор со ссылкой на данные ВОЗ, коронавирус может быть активен на бумаге три-четыре дня, а на пластике — до девяти дней. При этом, расплачиваясь картой, также надо соблюдать меры предосторожности при наборе пин-кода, самый безопасный способ — бесконтактные платежи.
Ранее Минздрав подробно расписал симптомы нового коронавируса.ОбществоМедицина
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым