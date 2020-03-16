В Роспотребнадзоре рассказали, что коронавирус может передаваться через наличные деньги

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Наличные деньги могут быть способом передачи коронавируса. В связи с этим Всемирная организация здравоохранения рекомендует мыть руки и не трогать лицо при их использовании.

Как сообщает Роспотребнадзор со ссылкой на данные ВОЗ, коронавирус может быть активен на бумаге три-четыре дня, а на пластике — до девяти дней. При этом, расплачиваясь картой, также надо соблюдать меры предосторожности при наборе пин-кода, самый безопасный способ — бесконтактные платежи.

Ранее Минздрав подробно расписал симптомы нового коронавируса.