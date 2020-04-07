«Салават Юлаев» пока не определился с будущим руководства и тренера клуба

Высшее руководство «Салавата Юлаева» пока не приняло решение относительно будущего руководителей клуба и тренерского штаба команды. Об этом сообщил генеральный директор уфимцев Александр Курносов.

«На данный момент решения по Цулыгину нет, пока оно не принято. Когда понимание будет по этому вопросу, мы объявим. То же самое относится и ко мне, и к спортивному директору Василию Чижову», — сказал Курносов «РИА Новости».

Контракт главного тренера Николая Цулыгина с «Салаватом Юлаевым» рассчитан до 30 апреля 2020 года. Сам специалист ранее заявил, что хотел бы остаться у руля уфимской команды на следующий хоккейный год.

По ходу регулярного чемпионата КХЛ сообщалось о возможной смене руководства и тренерского штаба «Салавата», если клуб не завоюет медали по итогам плей-офф КХЛ.

В нынешнем сезоне в регулярном первенстве «Салават Юлаев» занял шестое место в Восточной конференции. В первом раунде плей-офф уфимцы в шести матчах обыграли омский «Авангард» (4:2). В полуфинале Востока «Салават Юлаев» должен был встретиться с казанским «Ак Барсом».