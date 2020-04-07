В Китае впервые с января не зафиксировано смертей от коронавируса

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Во вторник китайские власти отчитались об отсутствии новых зафиксированных медиками смертей от коронавирусной инфекции. Выявлено 32 новых случая заболевания.

Национальная комиссия здравоохранения КНР подчеркнула, что все эти случаи завозные. В сумме в стране уже зафиксировано около 1000 завезенных из-за рубежа случаев, передает «Коммерсант».

Количество заразившихся COVID-19 превысило 1,2 млн человек, почти 70 тысяч умерло. В России зафиксировано более 6,3 тыс. случаев заболевания.

Накануне сообщалось, что за воскресенье в Татарстане зафиксированы 16 новых случаев заражения.