В Татарстане зафиксировано 16 новых случаев заражения коронавирусом
За последние сутки в Татарстане зафиксировано 16 новых пациентов, у которых подтверждена коронавирусная инфекция.
Таким образом, на сегодня в РТ отмечен 41 случай заражения COVID-19.
Накануне сообщалось, что Татарстан занял 14-е место в России по количеству зараженных коронавирусом нового типа.
Количество зараженных по всей стране за сутки подскочило до 954 человек. Новые случаи заболевания зарегистрированы в 49 регионах.
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