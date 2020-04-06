В Татарстане зафиксировано 16 новых случаев заражения коронавирусом

За последние сутки в Татарстане зафиксировано 16 новых пациентов, у которых подтверждена коронавирусная инфекция.

Таким образом, на сегодня в РТ отмечен 41 случай заражения COVID-19.

Накануне сообщалось, что Татарстан занял 14-е место в России по количеству зараженных коронавирусом нового типа.

Количество зараженных по всей стране за сутки подскочило до 954 человек. Новые случаи заболевания зарегистрированы в 49 регионах.

