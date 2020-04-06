В Казани приставы на два месяца опечатали «Добрую кальянную»

Фото: realnoevremya.ru / Мария Горожанинова

В Казани судебные приставы исполнили решение суда и опечатали «Добрую кальянную» на улице Профсоюзной. Деятельность заведения приостановлена на 60 суток.

Закрыть кальянную суд постановил после того, как выяснилось, что заведение проигнорировало постановление кабмина РТ, ограничивающее деятельность развлекательных заведений.

«Руководство заведения предупреждено об административной и уголовной ответственности за неисполнение законных требований судебного пристава и решения суда», — сообщает пресс-служа УФССП по РТ.

Напомним, ранее уже сообщалось об опечатанной кальянной YOLO. Заведение было закрыто по той же причине.