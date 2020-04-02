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В Казани приставы на два месяца закрыли кальянную YOLO

12:43, 02.04.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Казани приставы на два месяца закрыли кальянную YOLO
Фото: r16.fssprus.ru

В Казани приставы на два месяца опечатали кальянную YOLO. Заведение не стало закрываться, несмотря на запрет, принятый из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.

Решение приостановить деятельность кальянной принял Вахитовский райсуд, сообщает пресс-служба УФССП по РТ.

«Выехав по адресу расположения заведения, приставы опломбировали и опечатали входные двери помещений. Деятельность кафе приостановлена на 60 суток», — говорится в сообщении.

Приставы отмечают, что руководство кальянной предупреждено об ответственности в случае нарушения запрета.

Также отмечается, что во время выезда приставы соблюдали все необходимые меры предосторожности.

Бизнес Татарстан
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