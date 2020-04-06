В Татарстане двое пациентов излечились от COVID-19
Сегодня в Казани были выписаны двое пациентов Республиканской клинической инфекционной больницы, у которых ранее диагностировали коронавирусную инфекцию. Медики признали обоих вылечившимися.
Выписавшиеся чувствуют себя хорошо, сообщила руководитель пресс-службы президента РТ Лилия Галимова.
Напомним, что для признания выздоровевшим необходимо получить два отрицательных результата тестов на коронавирус подряд.
Напомним, что за последние сутки в Казани зарегистрированы 16 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.ОбществоМедицина
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