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В Татарстане двое пациентов излечились от COVID-19

15:55, 06.04.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Татарстане двое пациентов излечились от COVID-19
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Сегодня в Казани были выписаны двое пациентов Республиканской клинической инфекционной больницы, у которых ранее диагностировали коронавирусную инфекцию. Медики признали обоих вылечившимися.

Выписавшиеся чувствуют себя хорошо, сообщила руководитель пресс-службы президента РТ Лилия Галимова.

Напомним, что для признания выздоровевшим необходимо получить два отрицательных результата тестов на коронавирус подряд.

Напомним, что за последние сутки в Казани зарегистрированы 16 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

ОбществоМедицина
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