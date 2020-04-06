В Татарстане двое пациентов излечились от COVID-19

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Сегодня в Казани были выписаны двое пациентов Республиканской клинической инфекционной больницы, у которых ранее диагностировали коронавирусную инфекцию. Медики признали обоих вылечившимися.

Выписавшиеся чувствуют себя хорошо, сообщила руководитель пресс-службы президента РТ Лилия Галимова.

Напомним, что для признания выздоровевшим необходимо получить два отрицательных результата тестов на коронавирус подряд.

Напомним, что за последние сутки в Казани зарегистрированы 16 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.