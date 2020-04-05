Алена Косторная: «Я равняюсь на Алину Загитову, она идеальная»

Чемпионка Европы по фигурному катанию и победительница Гран-при в сезоне-2019/20 Алена Косторная заявила, что равняется на олимпийскую чемпионку Алину Загитову. Они вместе работают в группе тренера Этери Тутберидзе.

«Я равняюсь на Алину Загитову. Алина — это идеальный пример для подражания. Я всегда на нее смотрела — если у нее что-то не получалось, то она по сто раз заходила на этот элемент. Я считаю, что она уже как наставник. И мы очень хорошо общаемся», — сказала Косторная в своем «Инстаграме».

Напомним, в конце 2019 года Загитова объявила о приостановке профессиональной карьеры, но уже в январе возобновила свои тренировки на льду.

Ранее на карантин было закрыто отделение «Хрустальный» спортивной школы «Самбо-70». Группа тренера Этери Тутберидзе, в которой работают Косторная и Загитова, приостановила тренировки на льду до 12 апреля.

После этого фигуристка выложила тренировки в домашних условиях. Ранее о советах своего тренера вне тренировочного процесса рассказала чемпионка мира среди юниоров Камила Валиева.