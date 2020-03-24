Алина Загитова показала свои тренировки во время карантина

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова показала свой тренировочный процесс во время карантина, сообщает «КП-Ижевск».

«В столь непростой период не забывайте про спорт. Тренироваться можно и нужно, не выходя из дома. Будьте здоровы!» — сказала Загитова.



Напомним, ранее на карантин было закрыто отделение «Хрустальный» спортивной школы «Самбо-70». Группа тренера Этери Тутберидзе, в которой работает Алина Загитова, приостановила тренировки на льду до 12 апреля.

Ранее о советах своего тренера вне тренировочного процесса рассказала чемпионка мира среди юниоров Камила Валиева.

31 марта Загитова должна была выступить в Казани в ледовом шоу «Чемпионы на льду», но мероприятие перенесли на осень из-за коронавируса.