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Алина Загитова показала свои тренировки во время карантина

11:37, 24.03.2020
Алина Загитова показала свои тренировки во время карантина
Фото: vk.com/eteritutberidze

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова показала свой тренировочный процесс во время карантина, сообщает «КП-Ижевск».

«В столь непростой период не забывайте про спорт. Тренироваться можно и нужно, не выходя из дома. Будьте здоровы!» — сказала Загитова.

Напомним, ранее на карантин было закрыто отделение «Хрустальный» спортивной школы «Самбо-70». Группа тренера Этери Тутберидзе, в которой работает Алина Загитова, приостановила тренировки на льду до 12 апреля.

Ранее о советах своего тренера вне тренировочного процесса рассказала чемпионка мира среди юниоров Камила Валиева.

31 марта Загитова должна была выступить в Казани в ледовом шоу «Чемпионы на льду», но мероприятие перенесли на осень из-за коронавируса.

СпортФигурное катание
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