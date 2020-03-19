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Загитова и остальные фигуристки группы Тутберидзе приостановили тренировки до 12 апреля

23:06, 19.03.2020
Загитова и остальные фигуристки группы Тутберидзе приостановили тренировки до 12 апреля
Фото: instagram.com/teamtutberidze_

Группа спортсменов тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе из отделения «Хрустальный» объявила о приостановке тренировок начиная с 21 марта и до 12 апреля из-за угрозы распространения коронавируса.

«В связи с развитием ситуации коронавируса во всем мире, мы приостанавливаем спортивную подготовку с 21 марта по 12 апреля», — сообщили в «Инстаграм» TeamTutberidze.

В число фигуристок, которые будут вынуждены приостановить тренировки, вошли олимпийская чемпионка Алина Загитова, чемпионка Европы Алена Косторная, двукратная чемпионка России Анна Щербакова, двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова, чемпионка мира среди юниоров Камила Валиева и другие.

Общее решение о приостановке работы было принято Центром спорта и образования «Самбо-70», куда входит отделение «Хрустальный», на основе указа мэра Москвы Сергея Собянина об отмене массовых мероприятий.

СпортФигурное катание
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