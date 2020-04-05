Врач рассказал о местах с высоким риском заражения COVID-19

Врач высшей категории Владимир Зайцев рассказал, что сейчас заразиться коронавирусом нового типа в первую очередь можно во время посещения магазинов, аптек и заправок.

По его словам, чтобы обезопасить себя, следует соблюдать все меры предосторожности. Также рекомендуется соблюдать дистанцию, отдать предпочтение безналичному способу оплаты и заправкам, где не нужно самостоятельно брать в руки шланг, передает «РИА Новости».

Ранее сообщалось, что в России больше половины заболевших коронавирусом нового типа заразились контактным путем. Таких случаев 2 854.

