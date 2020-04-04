Больше половины заболевших коронавирусом в России заразились контактным путем

В России больше половины заболевших коронавирусом нового типа заразились контактным путем. Таких случаев 2 854.

Еще 808 человек заразились за рубежом, 487 случаев — могут быть либо привезенными, либо контактными.

Как уточнила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, коронавирус был завезен в Россию из 73 стран, а в первую очередь из Италии, Испании и Франции, пишет «Интерфакс».

Согласно последним данным, в России насчитывается 4 731 случай заболевания COVID-19. Число выздоровевших пациентов достигло 333, от осложнений умерли 43 человека.