В Татарстане продлили маршрут пригородного поезда Арск — Васильево

В Татарстане с 4 апреля продлили маршрут пригородного поезда №6477 сообщением Арск — Васильево. Теперь он будет следовать до станции Паратск.

Поезд будет отправляться со станции Арск в 15.53. Далее он следует действующим расписанием до станции Васильево, затем отправляется с этой станции в 18.00, остановки на станциях: 766 км (18.03-18.04), Атлашкино (18.06-18.07), Зеленый Дол (18.12-18.13). На станцию Паратск поезд прибудет в 18.22.

Кроме того, с 6 апреля вводится остановка на станции Обсерватория для пригородного поезда №6373 Казань — Буа. Со станции Казань поезд будет отправляться в 16.25, а прибывать на станцию Буа в 20.42. Остановка на станции Обсерватория будет в 16.56 — 16.57, сообщает пресс-служба Минтранса РТ.