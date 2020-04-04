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Промышленность

«Соллерс» рассчитывает возобновить производство автомобилей на следующей неделе

02:35, 04.04.2020
«Соллерс» рассчитывает возобновить производство автомобилей на следующей неделе
Фото: realnoevremya.ru

Группа «Соллерс» хочет возобновить производство автомобилей на следующей неделе. У компании в том числе есть совместное предприятие с Ford в Татарстане, где выпускается легкий коммерческий транспорт.

«Обращения с просьбой приступить к работе при условии соблюдения всех санитарных норм Роспотребнадзора направлены региональным органам власти», — сообщил ТАСС представитель «Соллерс».

Там отметили, что как только разрешение на возобновление производства будет дано, УАЗ и Ford Sollers незамедлительно приступят к производству автомобилей скорой медицинской помощи класса С.

Ранее сообщалось, что ПАО «Соллерс» с 28 марта по 5 апреля приостановит сборку и отгрузку автомобилей. Сотрудников предприятий, кроме дежурного персонала, отправили на выходные с сохранением заработной платы.

ПромышленностьМашиностроение Татарстан
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