Sollers временно приостановит сборку автомобилей — у компании есть производство в Татарстане

ПАО «Соллерс» с 28 марта по 5 апреля приостановит сборку и отгрузку автомобилей. Сотрудников предприятий, кроме дежурного персонала, отправили на выходные с сохранением заработной платы.

Также УАЗ выделит деньги на продукты ветераном предприятия, пишет «Интерфакс».

Группа Sollers сообщила о риске приостановки производства из-за резкого падения спроса на автомобили. По данным компании, посетителей салонов в Москве и Санкт-Петербурге стало на 40% меньше. Также прогнозируется снижение клиентопотока в регионах, если ситуация с распространением коронавируса не будет взята под контроль. У компании в том числе есть совместное предприятие с Ford в Татарстане, где выпускается легкий коммерческий транспорт.