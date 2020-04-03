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Более 200 тыс. жителей Татарстана получили цифровые пропуска

17:58, 03.04.2020 2
Более 200 тыс. жителей Татарстана получили цифровые пропуска
Фото: скриншот covid19.tatarstan.ru

На 15.00 в СМС-системе выдачи цифровых пропусков зарегистрировались 203 тыс. жителей Татарстана. Таким образом, количество пропусков по сравнению со вчерашним днем увеличилось в три раза.

Как передает пресс-служба Минцифры РТ, сейчас среднее время получения кода идентификации составляет 56 секунд (в 90% запросах сообщение приходит в пределах 20 секунд).

Самыми востребованными причинами для выхода из дома являются: помощь нетрудоспособным родственникам, выезд на дачу и посещение медицинских и кредитных организаций.

Ранее сообщалось, что власти Татарстана рассмотрят вопрос об увеличении времени СМС-пропуска до двух часов.

Общество Татарстан
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комментарии

  • Анонимно 03 апр
    А как можно за час или даже за два съездить на дачу и обратно?
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  • Анонимно 03 апр
    весь день пытаюсь это сделать, не удается
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