Более 200 тыс. жителей Татарстана получили цифровые пропуска

На 15.00 в СМС-системе выдачи цифровых пропусков зарегистрировались 203 тыс. жителей Татарстана. Таким образом, количество пропусков по сравнению со вчерашним днем увеличилось в три раза.

Как передает пресс-служба Минцифры РТ, сейчас среднее время получения кода идентификации составляет 56 секунд (в 90% запросах сообщение приходит в пределах 20 секунд).

Самыми востребованными причинами для выхода из дома являются: помощь нетрудоспособным родственникам, выезд на дачу и посещение медицинских и кредитных организаций.

Ранее сообщалось, что власти Татарстана рассмотрят вопрос об увеличении времени СМС-пропуска до двух часов.