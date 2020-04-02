Более 65 тысяч татарстанцев зарегистрировались в системе выдачи цифровых пропусков

В СМС-системе выдачи цифровых пропусков, которые позволяют покидать свои дома во время самоизоляции, зарегистрировались более 65 тысяч татарстанцев.

По данным пресс-службы Минцифры РТ, 39 тыс. человек уже успели воспользоваться полученными пропусками.

Самым популярным запросом для получения цифрового пропуска среди татарстанцев оказался выезд на дачу или возвращение оттуда. Далее идут помощь нетрудоспособным родственникам, посещение медицинской или ветеринарной организации, а также кредитных организаций и почтовых отделений.

Ранее сообщалось, что на горячую линию по вопросам пропусков обратились свыше 3 тыс. татарстанцев.