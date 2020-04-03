Новости общества

17:50 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Власти Татарстана рассмотрят вопрос об увеличении времени СМС-пропуска до двух часов

16:03, 03.04.2020 2
Власти Татарстана рассмотрят вопрос об увеличении времени СМС-пропуска до двух часов
Фото: realnoevremya.ru

В Татарстане рассмотрят вопрос об увеличении времени СМС-пропуска до двух часов, рассказала заместитель премьер-министра РТ Лейла Фазлеева.

Окончательное решение, по ее словам, еще не принято, однако высока вероятность того, что оно будет положительным.

Напомним, что в Татарстане запустили систему по получению разрешения на выход из места самоизоляции по СМС. Она работает следующим образом: на номер 2590 человек отправляет СМС — бесплатно для жителей РТ, в ответ получает текстовую инструкцию, что он должен сделать. Разрешенное время выхода — один час.

ОбществоВласть Татарстан
Распечатать материал
комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 17:07
    Давно пора. Чего за час то успеешь сделать?!
    Ответить
  • Анонимно 17:09
    Мне добраться до мамы (83 года) с пересадками на двух транспортах, если повезёт в один конец 50 минут. А если не повезёт 1,5 часа.
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров