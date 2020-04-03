Власти Татарстана рассмотрят вопрос об увеличении времени СМС-пропуска до двух часов

В Татарстане рассмотрят вопрос об увеличении времени СМС-пропуска до двух часов, рассказала заместитель премьер-министра РТ Лейла Фазлеева.

Окончательное решение, по ее словам, еще не принято, однако высока вероятность того, что оно будет положительным.

Напомним, что в Татарстане запустили систему по получению разрешения на выход из места самоизоляции по СМС. Она работает следующим образом: на номер 2590 человек отправляет СМС — бесплатно для жителей РТ, в ответ получает текстовую инструкцию, что он должен сделать. Разрешенное время выхода — один час.

