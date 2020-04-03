Казань вошла в топ рейтинга городов-миллионников по приросту уровня самоизоляции

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Казань заняла пятое место в рейтинге городов-миллионников по приросту уровня самоизоляции. Средний индекс самоизоляции в столице Татарстана за неделю с 30 марта повысился на 2,7 балла по сравнению с первой неделей марта, сообщили в «Яндексе», который является составителем индекса.

В целом в компании отметили, что все больше россиян остаются дома. Так, во всех городах-миллионниках дороги стали заметно свободнее. Самое резкое падение уровня пробок произошло в Москве — накануне он ни разу за день не поднялся до 1 балла.

Ранее сообщалось, что сегодня самый высокий индекс самоизоляции «Яндекса» среди татарстанских городов зафиксирован в Набережных Челнах. В автограде его значение равно 4,4, тогда как в Казани и Нижнекамске — 4,0 и 4,1 соответственно.