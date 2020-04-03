Папа Алины Загитовой показал ее тренировку с мамой

Ильназ Загитов, папа олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алины Загитовой, в своем «Инстаграм» показал тренировку фигуристки с мамой.

«Мама решила вспомнить, как растягивала Алину в детстве», — подписал Загитов фотографию, где мама фигуристки помогает дочери делать растяжку.

Напомним, ранее стало известно, что Алина Загитова на время карантина приехала в Казань к родителям. В нынешнем учебном году она заканчивает школу и будет сдавать ЕГЭ. Ее спортивная школа «Самбо-70» ушла на карантин, в том числе отделение «Хрустальный» вместе с группой тренера Этери Тутберидзе.

Загитова в декабре 2019 года объявила о приостановке своей профессиональной карьеры, однако продолжила тренировки на льду. 31 марта она должна была выступить в ледовом шоу в Казани, но оно было перенесено на осень из-за коронавируса.