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Власти Татарстана рассказали о состоянии новых зараженных COVID-19

10:55, 03.04.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19 1
Власти Татарстана рассказали о состоянии новых зараженных COVID-19
Фото: realnoevremya.ru

Все 6 случаев, зафиксированные в Татарстане за последние сутки, привозные.

Инфекцию обнаружили у жителей республики, прибывших из Франции, Германии и Швейцарии.

У всех состояние ближе к удовлетворительному, без повышения температуры. Все находятся под наблюдением врачей, ранее были на самоизоляции, сообщила «Реальному времени» пресс-секретарь президента РТ Лилия Галимова.

Общее число заболевших в республике стало равно 25. Шесть человек выздоровели.

ОбществоМедицина Татарстан
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