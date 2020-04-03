Бурмистров отказался говорить о переходе в «Ак Барс» до завершения контракта с «Салаватом Юлаевым»

Нападающий «Салавата Юлаева» Александр Бурмистров отказался отвечать на вопрос о своем возможном переходе в «Ак Барс», пока не завершился контракт с уфимским клубом.

«Пока не могу ничего комментировать. Контракт с «Салаватом Юлаевым» закончится, потом и посмотрим», — сказал Бурмистров.

Напомним, ранее стало известно, что «Салават Юлаев» не намерен продлевать контракт с Бурмистровым. Его соглашение с уфимским клубом заканчивается 30 апреля 2020 года.

По некоторым данным, игрок может вернуться в казанский «Ак Барс». Сам Бурмистров эту информацию не подтверждает, однако сообщил, что во время карантина будет тренироваться в Казани.

Недавно КХЛ досрочно завершила розыгрыш плей-офф из-за угрозы распространения коронавируса. Обладатель Кубка Гагарина в нынешнем году определен не будет.

