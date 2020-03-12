Александр Бурмистров прокомментировал слухи о возможном переходе в «Ак Барс»

Нападающий «Салавата Юлаева» Александр Бурмистров поделился ожиданиями от серии с «Ак Барсом» и прокомментировал слухи о возможном уходе в казанский клуб.

— В следующем раунде играете с «Ак Барсом». Следили за другими сериями, знали, на кого выходите?

— Прекрасно понимали, когда вылетела «Магнитка» и проиграл «Нефтехимик», что будем играть с Казанью. Принципиальность серии? Это плей-офф, здесь все матчи принципиальные. В регулярном чемпионате сыграли шесть матчей, мы знаем Казань, «Ак Барс» знает нас. Думаю, будет тяжелая серия.

— Наступает серия с Казанью. Не отвлекают разговоры о том, что в следующем сезоне вы можете продолжить карьеру в «Ак Барсе»? Говорят, вам уже предлагают контракт…

— Я не могу это никак комментировать, это вбросы из медиа. Это все, что я могу сказать, — сказал Бурмистров.

Напомним, ранее стало известно, что «Ак Барс» приостановил продажу билетов на ближайшие домашние матчи против «Салавата Юлаева».