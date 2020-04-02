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«Ак Барс» выбыл из розыгрыша виртуального плей-офф КХЛ

21:32, 02.04.2020 6
«Ак Барс» выбыл из розыгрыша виртуального плей-офф КХЛ
Фото: twitter.com/khl

«Ак Барс» уступил в четвертом матче серии против уфимского «Салавата Юлаева» в виртуальном плей-офф КХЛ.

Болельщики казанского клуба вновь не смогли набрать больше голосов, чем фанаты уфимцев. В рамках четвертого матча «Ак Барс» получил 35 156 баллов, уступив «Салавату Юлаеву» с разницей в 20 тысяч голосов.

В другом матче дня московское «Динамо» в третий раз обыграло ЦСКА и ведет в серии 3:1.

Таким образом, «Ак Барс» первым из команд КХЛ выбыл из розыгрыша виртуального плей-офф Кубка Гагарина.

СпортХоккей БашкортостанТатарстан
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комментарии 6

комментарии

  • Анонимно 02 апр
    Шляпа это всё. Полная.
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  • Анонимно 00:23
    Ну пусть так радуются в Уфе))))
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    Анонимно 07:33
    слышь а кто радуется?
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  • Анонимно 08:50
    Я РАДУЮСЬ.ЧТО САЛАВАТ ЮЛАЕВ ПОБЕДИЛ ТАК И НАДО АК БАРСУ
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    Анонимно 10:26
    ВАМ ТОЛЬКО ВИРТУАЛЬНО ИГРАТЬ В ХОККЕЙ!!!
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  • Анонимно 11:32
    Это называется Все татары за АкБарс? Значит татар значительно меньше башкир!
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