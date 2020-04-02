«Ак Барс» выбыл из розыгрыша виртуального плей-офф КХЛ
«Ак Барс» уступил в четвертом матче серии против уфимского «Салавата Юлаева» в виртуальном плей-офф КХЛ.
Болельщики казанского клуба вновь не смогли набрать больше голосов, чем фанаты уфимцев. В рамках четвертого матча «Ак Барс» получил 35 156 баллов, уступив «Салавату Юлаеву» с разницей в 20 тысяч голосов.
В другом матче дня московское «Динамо» в третий раз обыграло ЦСКА и ведет в серии 3:1.
Таким образом, «Ак Барс» первым из команд КХЛ выбыл из розыгрыша виртуального плей-офф Кубка Гагарина.
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Московское @dynamo_ru ставит ЦСКА на грань вылета, а @hcsalavat выигрывает #ЗеленоеДерби и идет дальше! #КубокГагаринаОнлайн pic.twitter.com/X9eIsnfiri— КХЛ (@khl) April 2, 2020
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