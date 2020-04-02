«Ак Барс» выбыл из розыгрыша виртуального плей-офф КХЛ

«Ак Барс» уступил в четвертом матче серии против уфимского «Салавата Юлаева» в виртуальном плей-офф КХЛ.

Болельщики казанского клуба вновь не смогли набрать больше голосов, чем фанаты уфимцев. В рамках четвертого матча «Ак Барс» получил 35 156 баллов, уступив «Салавату Юлаеву» с разницей в 20 тысяч голосов.

В другом матче дня московское «Динамо» в третий раз обыграло ЦСКА и ведет в серии 3:1.

Таким образом, «Ак Барс» первым из команд КХЛ выбыл из розыгрыша виртуального плей-офф Кубка Гагарина.