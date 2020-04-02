Итоги дня: продление выходных, отставки губернаторов, новый глава ФСБ в Татарстане

«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за сегодняшний день, 2 апреля.

Сегодня состоялось второе обращение Владимира Путина к россиянам за последние 8 дней. Так, режим нерабочих дней продлен до 30 апреля, с сохранением заработной платы. Подробнее — в материале «Реального времени».

Также Путин подписал указ о расширении мер борьбы с распространением коронавируса, согласно которому каждый губернатор сможет закрывать границы своих регионов для транспорта из других субъектов России до 30 апреля, за исключением транспортных средств, осуществляющих межрегиональные перевозки. Также они смогут установить особый порядок передвижения лиц и транспортных средств.

В России число заболевших коронавирусом нового типа увеличилось на 771 за последние сутки. Таким образом, общее число заболевших достигло 3 548. Стоит отметить, что в Татарстане вторые сутки не зарегистрировано ни одного нового случая заражения.

Стоимость нефти марки Brent резко подскочила. На 17.41 она выросла на 29,06%, до $33,04 за баррель. СМИ связывают такой рост с заявлением президента США Дональда Трампа. Он выразил надежду, что Саудовская Аравия и Россия начнут сокращать добычу нефти на 10 млн баррелей или больше.

Генерал-лейтенант Игорь Хвостиков официально назначен указом президента РФ начальником Управления ФСБ России по Республике Татарстан. Он служит в органах Федеральной службы безопасности с 1987 года. Ранее возглавлял УФСБ России по Чеченской Республике.

Сегодня также произошли перестановки в губернаторском корпусе — президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Архангельской области Игоря Орлова. Врио главы региона стал Александр Цыбульский. Вместо него руководить Ненецким автономным округом будет Юрий Бездудный. Также Путин назначил временно исполняющего обязанности главы Коми. Им стал Владимир Уйба. Он сменил Сергея Гапликова.

Особый режим въезда и выезда ввели в 14 городах Татарстана: Казани, Набережных Челнах, Нижнекамске, Альметьевске, Елабуге, Чистополе, Зеленодольске, Бугульме, Лениногорске, Нурлате, Азнакаево, Бавлах, Заинске и Менделеевске. Сотрудники полиции, ГИБДД, Росгвардии проверяют у всех въезжающих и выезжающих наличие справок с места работы и маршрут, по которому они направляются.