Как Татарстан живет в новой онлайн-реальности

14 фактов о профилактике пандемии от Лилии Галимовой



Сегодня руководитель пресс-службы президента Лилия Галимова провела брифинг для журналистов в соответствии с новыми правилами — из дома. Она рассказала о том, как живет республика в условиях строгой всеобщей самоизоляции.

Основанием для новых правил поведения в период карантина стала нормативно-правовая база, в том числе Указ президента РФ №206 от 25 марта о нерабочей неделе, а также Постановление правительства РТ №234 от 30 марта о полной самоизоляции. Меры по предупреждению коронавируса принимались в стране и республике в сжатый срок, механизмы их действия продолжают отлаживать.

На этой неделе в Татарстане действуют следующие основные антикризисные и карантинные мероприятия по противодействию пандемии:

Для жителей республики объявлен режим полной самоизоляции до тех пор, пока нормализуется эпидемиологическая ситуация. Допускается поход в магазин и аптеку рядом с домом. За пределами дома с собой необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.

Допускается поход в магазин и аптеку рядом с домом. За пределами дома с собой необходимо иметь документ, удостоверяющий личность. Фото Максима Платонова

В период карантина по коронавирусу оштрафованы жители Татарстана за семь фейковых сообщений, выявили, что 61 человек, находящийся на самоизоляции после возвращения из-за рубежа или контактирующий с вернувшимися туристами, нарушил порядок.



Перечень крупных системообразующих предприятий, продолжающих работать, утвержден кабмином РТ 28 марта этого года.

Особый порядок на период самоизоляции действует в 14 городах: Казани, Набережных Челнах, Нижнекамске, Альметьевске, Елабуге, Чистополе, Зеленодольске, Бугульме, Лениногорске, Нурлате, Азнакаево, Бавлах, Заинске и Менделеевске. Сотрудники полиции, ГИБДД, Росгвардии проверяют у всех въезжающих и выезжающих наличие справок с места работы и маршрут, по которому они направляются.



В исключительных ситуациях покинуть местопребывание житель Татарстана сможет по особому СМС-разрешению, действующему в течение часа.



Под наблюдением по подозрению в COVID-19 находятся свыше 10 тыс. татарстанцев.

При необходимости в республике готовы развернуть 3800 коек.

В Татарстане 1400 аппаратов ИВЛ. Республика готова приобрести дополнительное оборудование по мере необходимости.

Правительство республики собирается рассмотреть вопрос финансового вознаграждения людей, работающих в особых напряженных условиях в связи с карантином, в частности медперсонала лечебных учреждений. Фото tatarstan.ru

Правительство республики собирается рассмотреть вопрос финансового вознаграждения людей, работающих в особых напряженных условиях в связи с карантином, в частности медперсонала лечебных учреждений.



Центры занятости продолжают работать в удаленном режиме. Алгоритм действий при потере работы можно узнать на сайте Министерства труда, занятости и соцзащиты РТ.



Президент РТ планирует дважды в неделю общаться с представителями бизнеса и вырабатывать антикризисные решения.



В Татарстане запустили серию видеоконференций по поддержке предпринимателей.

При ведомствах республики действуют комиссии по ценообразованию.



С 6 апреля школьники и студенты начнут учиться дистанционно.

Сегодня выздоровели четверо татарстанцев

Лилия Галимова начала zoom-брифинг с хорошей новости: четыре человека с коронавирусом выздоровели, их выписали из РКИБ. Тяжелых форм COVID-19 в Татарстане не отмечено. Состояние всех остальных пациентов близко к удовлетворительному.

Президент на связи с предпринимателями

За последние дни представители бизнес-сообщества Татарстана в поисках антикризисных путей инициировали несколько видеоконференций и приняли в них участие.

Минниханов принял решение, что дважды в неделю будет включаться в общение с предпринимателями и участвовать в выработке решений. Фото tatarstan.ru

— В связи с запуском серии обучающих онлайн-семинаров для предпринимателей, где они могли бы обмениваться опытом, президент Минниханов принял решение, что дважды в неделю будет включаться в общение и участвовать в выработке решений, в течение этой и следующей недели, — подчеркнула Галимова.

Липовые справки проверят

Лилия Галимова рассказала, что, по данным правоохранительных органов, в Татарстане в период карантина по коронавирусу выявлено семь фейков, людей оштрафовали. 61 человек, находящийся на самоизоляции после возвращения из-за рубежа или контактирующий с вернувшимися туристами, нарушил режим.

В связи с новыми правилами полной самоизоляции появились и новые нарушения.

— Полицейские фиксируют объявления о продаже фальшивых справок, позволяющих выходить из дома во время полной изоляции. Эти случаи проверяются. Справки выдаются для сотрудников предприятий, которые продолжают работать. Если при проверке документы вызывают сомнения, их изымают до установления обстоятельств, — рассказала руководитель пресс-службы.

Механизмы отработают

Некоторые татарстанцы жалуются, что ответы на их СМС-уведомления о необходимости покинуть на время свое жилье приходят с опозданием.

— Система СМС-оповещений формировалась буквально в течение двух дней. Ее работа отлаживается. Если на улице правоохранители останавливают вас, главное — иметь при себе СМС-сообщение, в котором отражено время его отправления, — посоветовала спикер. — Этот ресурс — крайний случай. Давайте оставаться дома, соблюдать самоизоляцию.

Галимова также добавила, что при перевозке детей в исключительных ситуациях отдельного СМС-оповещения на ребенка не требуется. Если в связи с нарушением возникнет необходимость проведения суда, он состоится дистанционно.

Пожилых поддерживайте, но не навещайте

Руководитель пресс-службы напомнила, президент РТ Рустам Минниханов призывает татарстанцев участвовать в акции по доставке бесплатных продуктовых наборов пожилым людям. «На нашем портале есть ссылка на эту акцию и реквизиты для перечисления денег», — отметила Галимова.

— Штаб просит минимизировать контакты с пожилыми людьми, давайте потерпим какое-то время, не будем встречаться с родителями, — обратила внимание руководитель пресс-службы.

Екатерина Аблаева