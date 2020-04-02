Число заболевших коронавирусом в России увеличилось на 771

Фото: стопкоронавирус.рф

В России число заболевших коронавирусом нового типа увеличилось на 771 за последние сутки.

Таким образом, общее число заболевших достигло 3 548.

Больше всего новых случаев заражения зафиксировано в Москве — 595. Пять новых случаев выявили в Оренбургской области, еще по два — в Башкирии и Марий Эл. Впервые диагноз поставили в Ямало-Ненецком округе.

Стоит отметить, что в Татарстане вторые сутки не зарегистрировано ни одного нового случая заражения.

Согласно оперативным данным, 235 человек выздоровели, 30 — умерли в результате заболевания.