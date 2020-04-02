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Врио главы Коми назначен Владимир Уйба

18:47, 02.04.2020

Владимир Путин назначил временно исполняющего обязанности главы Республики Коми. Им стал Владимир Уйба.

«Назначить Уйбу Владимира Викторовича временно исполняющим обязанности главы Республики Коми до вступления в должность лица, избранного главой Республики Коми», — указано в документе.

Указ опубликован на сайте Кремля и вступает в силу со дня его подписания.

Напомним, что глава Коми Сергей Гапликов подал в отставку.

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