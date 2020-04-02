Врио главы Коми назначен Владимир Уйба
Владимир Путин назначил временно исполняющего обязанности главы Республики Коми. Им стал Владимир Уйба.
«Назначить Уйбу Владимира Викторовича временно исполняющим обязанности главы Республики Коми до вступления в должность лица, избранного главой Республики Коми», — указано в документе.
Указ опубликован на сайте Кремля и вступает в силу со дня его подписания.
Напомним, что глава Коми Сергей Гапликов подал в отставку.ОбществоВласть
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