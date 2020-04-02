Новости промышленности

17:36 МСК Все новости
Новости раздела
Промышленность

Цена на нефть Brent резко выросла на 30%

17:58, 02.04.2020
Цена на нефть Brent резко выросла на 30%
Фото: pixabay.com

Стоимость нефти марки Brent резко подскочила. На 17.41 она выросла на 29,06%, до $33,04 за баррель.

В моменте котировки превышали $36 за баррель, пишет РБК со ссылкой на данные лондонской биржи ICE.

СМИ связывают такой рост с заявлением президента США Дональда Трампа. Он выразил надежду, что Саудовская Аравия и Россия начнут сокращать добычу нефти на 10 млн баррелей или больше.

ПромышленностьНефть
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров