Цена на нефть Brent резко выросла на 30%

Стоимость нефти марки Brent резко подскочила. На 17.41 она выросла на 29,06%, до $33,04 за баррель.

В моменте котировки превышали $36 за баррель, пишет РБК со ссылкой на данные лондонской биржи ICE.



СМИ связывают такой рост с заявлением президента США Дональда Трампа. Он выразил надежду, что Саудовская Аравия и Россия начнут сокращать добычу нефти на 10 млн баррелей или больше.