Путин разрешил губернаторам закрывать границы и организации своих регионов

Президент России Владимир Путин подписал указ о расширении мер борьбы с распространением коронавируса, согласно которому нерабочие дни в России продляются до 30 апреля, а главы регионов РФ получили дополнительные полномочия.

Теперь каждый губернатор сможет закрывать границы своих регионов для транспорта из других субъектов России до 30 апреля, за исключением транспортных средств, осуществляющих межрегиональные перевозки. Также они смогут установить особый порядок передвижения лиц и транспортных средств.

Также власти регионов смогут приостанавливать работу любых организаций и индивидуальных предпринимателей, а также системообразующих, научных и образовательных организаций.

В то же время работу продолжат аптеки и больницы, продовольственные магазины и магазины, торгующие иными товарами первой необходимости; банки и т. д.

Ранее о том, что Путин наделяет глав регионов дополнительными полномочиями, он заявил в обращении к россиянам.