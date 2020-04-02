Экс-глава ФСБ Чечни официально назначен руководителем ФСБ Татарстана

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Генерал-лейтенант Игорь Хвостиков официально назначен указом президента РФ начальником Управления ФСБ России по Республике Татарстан.

Он служит в органах федеральной службы безопасности с 1987 года. Ранее возглавлял УФСБ России по Чеченской Республике.

Хвостиков уже прибыл в Казань и уже приступил к работе.

Чеченскую ФСБ возглавит бывший глава УФСБ по Тюменской области Игорь Кочнев.



Ранее сообщалось, что президент Татарстана Рустам Минниханов запланировал назначить руководителя Управления ФСБ по РТ Динара Хамитова своим советником после того, как тот выйдет в отставку. Такое заявление он сделал на субботнем совещании.

