В Татарстане 61 человек, вернувшийся из-за рубежа, нарушил режим самоизоляции

В Татарстане 61 человек, находящийся на самоизоляции после возвращения из-за рубежа или контактирующий с вернувшимися туристами, нарушил режим.

Об этом рассказала в ходе онлайн-брифинга пресс-секретарь президента РТ Лилия Галимова.

Ранее сообщалось, что в Челнах более 20 человек, вынужденных находиться в режиме самоизоляции по возвращении из-за рубежа, отсутствовали дома во время проверок.