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В Татарстане 61 человек, вернувшийся из-за рубежа, нарушил режим самоизоляции

12:01, 02.04.2020 1
В Татарстане 61 человек, вернувшийся из-за рубежа, нарушил режим самоизоляции
Фото: realnoevremya.ru

В Татарстане 61 человек, находящийся на самоизоляции после возвращения из-за рубежа или контактирующий с вернувшимися туристами, нарушил режим.

Об этом рассказала в ходе онлайн-брифинга пресс-секретарь президента РТ Лилия Галимова.

Ранее сообщалось, что в Челнах более 20 человек, вынужденных находиться в режиме самоизоляции по возвращении из-за рубежа, отсутствовали дома во время проверок.

ПроисшествияОбществоМедицина Татарстан
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 14:52
    Бессовестные! Вернулись на Родину и в емвцполняют Законы своей страны! Закрыть в изоляторы!
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