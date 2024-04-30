В Зеленодольском районе при пожаре погиб мужчина.

Сегодня в 8.46 мск по номеру вызова пожарной охраны поступило сообщение о возгорании в частном жилом доме в деревне Луковское. Пожар произошел по адресу: ул. Прибрежная, д. 24.

На место прибыли пожарные подразделения. Они обнаружили, что горит одноэтажный бревенчатый частный жилой дом. Площадь пожара составила 32 квадратных метра. В ходе тушения пожара пожарные нашли тело погибшего мужчины 1964 года рождения.

Причина пожара устанавливается дознавателем МЧС России. Среди возможных причин — неисправность электрооборудования, которая могла привести к короткому замыканию. Ранее в Казани на улице Четаева в многоквартирном доме произошел пожар. На место происшествия выехало несколько пожарных машин.

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Разиль Самигуллин